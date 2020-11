[아시아경제 박종일 기자] 오승록 서울 노원구청장은 9일 오전 10시 노원구청 소강당에서 서울대병원과 창동차량기지 바이오메디컬 클러스터의 성공적 조성을 위한 업무협약식을 가졌다.

협약식으로 양 기관은 공동 실무 T/F를 구성, 관련 정책 발굴 및 계획 수립 등 사업추진에 상호 협력하게 된다.

이날 오승록 노원구청장, 김연수 서울대병원장, 오대중 서울시 발전기획팀장을 비롯한 국회의원, 구의원과 지역주민 약 50여명이 참석한 가운데 내빈소개, 인사말, 축사, 사업계획 보고, 협약서 서명 및 기념촬영 순으로 진행됐다.

오승록 노원구청장은 “양질의 일자리 창출과 경제적 활력이 넘치는 도시로 도약을 위해 서울대병원 뿐 아니라 세계 유수의 바이오 기업을 유치할 수 있도록 착실히 준비하도록 하겠다”고 말했다.

