무안소방서 ‘소방의 날’ 기념행사 가져

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 전남 무안소방서(서장 박원국)는 9일 오전 58주년 소방의 날을 맞아 본서 2층 대회의실에서 소방공무원, 의용소방대원 등이 참석한 가운데 행사를 개최했다고 밝혔다.

올해로 58주년을 맞이한 ‘소방의 날’은 각종 재난현장에서 국민의 생명과 재산 보호에 힘써 온 소방공무원을 격려하고 소방인의 자긍심 고취를 위해 매년 11월 9일을 ‘소방의 날’로 지정해 기념행사를 진행하고 있다.

이번 행사는 코로나19로 인해 외부 인사 초청 없이 소규모 행사로 진행됐으며, 각종 재난 현장에서 활약한 소방공무원과 의용소방대원 및 소방행정 발전에 이바지한 유공자들을 표창하고 그동안의 노고를 위로했다.

한편, 무안소방서는 사전행사로 ‘소방차 퍼레이드’ 및 캠페인을 하고 겨울철 화재 예방 분위기 조성을 위한 홍보를 했다.

박원국 서장은 “그동안 각종 재난현장의 어려움 속에서도 맡은 소임을 다해 준 소방가족들에게 감사드린다”며 “더불어 다시 한번 군민의 생명과 안전을 위해 최선을 다하도록 다짐하는 뜻깊은 날이 되길 바란다”고 말했다.

호남취재본부 서영서 기자 just8440@asiae.co.kr