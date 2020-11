국토교통과학기술진흥원과 업무협약 체결

[아시아경제 김철현 기자] 한국벤처캐피탈협회(이하 협회, 회장 정성인)는 국토교통과학기술진흥원(이하 국토교통진흥원, 원장 손봉수)과 '국토교통분야 중소·벤처기업의 투자유치 및 산업육성 지원'을 위한 업무협약을 체결했다고 9일 밝혔다.

서면으로 체결한 이번 협약을 바탕으로 협회는 ▲국토교통분야 기업과 투자자간 교류 확대 ▲국토교통산업의 금융지원을 위한 정책건의 ▲민간투자유치연계형 국토교통 연구개발(R&D) 사업 부문 등을 지원할 계획이다.

협회 관계자는 "앞으로 국토교통 분야 기업 대상 벤처투자 활성화를 지원하고, 투자 네트워크를 함께 구축하는 등 양 기관이 신사업 발굴을 위해 활발하게 교류하며 국토교통 산업을 육성해 나갈 것"이라고 했다.

