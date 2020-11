인천공항 카트노조 "카트 노동자 정규직화 신속히 이뤄져야"

[아시아경제 송승윤 기자, 박준형 인턴기자] 전국민주노동조합총연맹(민주노총) 공공운수노조 소속 인천국제공항 카트노동자들이 9일 청와대 사랑채 앞에서 기자회견을 열고 카트노동자들의 정규직 전환을 촉구했다. 카트노동자들은 인천국제공항 비정규직의 정규직 전환 당시 대상에서 제외된 바 있다.

노조는 9일 청와대 분수대 앞에서 열린 기자회견에서 "인천국제공항공사 카트노동자와 같은 업무를 하는 한국공항공사 카트노동자는 정규직화 됐다"면서 "카트노동자들은 인천국제공항 정규직 전환에서 임대계약 사업장이라는 이유로 배제됐다"고 주장했다.

노조에 따르면 2017년 문재인 대통령의 정규직화 선언으로 상시 지속업무인 한국공항공사 소속 카트노동자들은 모두 자회사 정규직으로 전환됐다. 반면 같은 일을 하는 인천국제공항 카트노동자들은 여전히 하청 노동자 신분으로 남았다.

이들은 카트 노동 업무가 '상시 지속업무'에 포함된다고도 주장했다. 김태인 공공운수노조 부위원장은 "카트 노동은 연중 9개월 이상 계속되고 앞으로 2년 후에도 지속될 업무"라면서 "정규직 전환에 법적 근거가 없는 것도 아니다"고 말했다.

이날 기자회견에 참가한 카트노동자들은 "무거운 카트를 끌고 하루 3만 5000보를 걷는 카트노동은 공항 필수 업무가 분명하다"면서 "카트노동자는 12년간 세계 1위의 국제공항을 만든 주역"이라고 목소리를 높였다. 노조는 기자회견 후 이 같은 내용의 탄원서를 청와대에 제출했다.

한편 이날 기자회견에는 카트 분회뿐만 아니라 송환대기실 분회 조합원들도 참석했다. 송환대기실 노동자도 카트노동자와 마찬가지로 인천국제공항 정규직화 논의 대상에서 제외됐었다.

송승윤 기자 kaav@asiae.co.kr박준형 인턴기자 jhyung5@asiae.co.kr