시트로엥, 11월 주말 전국 시승행사…SUV '최대 15%' 할인 프로모션

14일과 15일, 21일과 22일 두 차례에 걸쳐 진행

[아시아경제 김지희 기자] 시트로엥이 11월 주말 동안 스포츠유틸리티차량(SUV) 라인업을 포함한 전 차종을 시승할 수 있는 전국 시승행사와 프로모션을 마련했다고 9일 밝혔다.

시승행사는 오는 14일과 15일, 21일과 22일 두 차례에 걸쳐 전국 시트로엥 전시장에서 진행된다. 시트로엥과 다수의 협업을 진행한 일러스트 디자이너 ‘온초람’이 디자인한 캐릭터가 부착된 ‘C5 에어크로스 SUV’가 전시되고 케이터링도 마련된다.

행사 기간 전시장을 방문한 고객은 시트로엥 컬러링북 및 콘텐츠 크리에이터와 제작한 엽서를 받을 수 있다. 시승을 완료하면 차량 방향제를 제공한다. 이 가운데 3명을 추첨해 45만원 상당의 프랑스 프리미엄 캐리어 브랜드 ‘델시’의 샤틀렛에어도 준다.

또 해당 기간 전시장을 방문해 차량을 계약하는 고객에게는 15만원 상당의 시트로엥 C 콜렉션 가방 및 시계를 증정한다. 11월 이내 출고 시에는 10만원 상당의 백화점 상품권 또는 주유상품권이 추가 제공된다.

11월 한 달간 SUV 라인업에 한해 최대 15% 할인을 제공하는 프로모션도 진행한다. PSA 파이낸스 서비스를 이용해 무이자 36개월 모션리스 프로그램을 통해 구입할 경우 ▲플래그십 SUV C5 에어크로스 필트림은 월 17만9220원 ▲콤팩트 SUV C3 에어크로스 필트림은 월 13만2930원에 구매 가능하다. 이외에도 무이자 장기할부 및 일반할부 프로그램 등 다양한 금융 프로모션을 진행 중이다.

11월 한 달간 2021년형 C4 칵투스 및 그랜드 C4 스페이스투어러를 구매하는 고객에게는 5년·10만㎞ 메인터넌스 무상 보증 혜택도 준다.

