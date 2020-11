나경원 “이재명, 개성공단 재개·한미연합훈련 연기 주장 황당"

“가짜 평화 아닌 북핵 완전한 폐기로 나아가야”

[아시아경제 임춘한 기자] 나경원 전 자유한국당 원내대표는 9일 이재명 경기지사를 향해 “이 지사의 개성공단 재개, 한미연합훈련 연기 주장은 엉뚱하고도 황당하다”고 비판했다.

나 전 원내대표는 이날 페이스북에서 “지금은 개성공단 재개를 운운할 때가 아니다. 더 촘촘한 대북 제재로 북한의 실질적 변화를 이끌어내야 한다”며 “한미연합훈련은 연기가 아닌 정상화가 필요하다. 미국 대선이 더 강한 한미동맹과 영구적인 한반도 평화를 위한 뜻깊은 계기가 되길 바란다”며 이같이 말했다.

나 전 원내대표는 “바이든 미국 대통령 당선인의 첫 메시지는 통합이었다. 그리고 치유, 모든 미국인을 위한 대통령을 강조했다. 우리 정치권에도 시사하는 바가 크다”며 “문재인 정부 들어 우리 정치도 분열과 갈등 조장, 국민 갈라치기, 표 계산, 지지층을 위한 정치로 얼룩져가고 있다. 통합, 치유, 모든 국민을 위한 대통령. 우리 국민들 역시 깊이 바라고 있다”고 강조했다.

나 전 원내대표는 “바이든 행정부는 대북정책의 발전적 변화를 모색해야 한다. 더 강한 한미동맹을 바탕으로 인권과 자유 민주주의라는 기본적 가치에 충실해야 할 것”이라며 “깜짝 이벤트, 회담을 위한 회담, 섣부른 화해 무드 등 오판을 반복해선 안 된다. 단기적 성과를 위한 ‘가짜 평화’가 아닌 북핵의 완전한 폐기를 통한 ‘진짜 평화’로 성큼 나아가야 한다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr