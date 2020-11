르노삼성, 부산역 동백상회에 '트위지' 전시

"부산공장 기술력 알리는 기회"

[아시아경제 김지희 기자] 르노삼성자동차가 이달부터 내년 10월까지 부산역 광장에 위치한 부산유라시아플랫폼의 ‘동백상회’에 초소형 전기차 르노 트위지를 전시한다고 9일 밝혔다.

부산유라시아플랫폼은 유라시아대륙철도의 시종점으로써 도약하고자 하는 부산시의 비전을 상징하는 곳이다. 동백상회는 부산시가 온오프라인 연계 쇼핑 플랫폼으로 발전시키기 위해 11월 개관한 부산 우수제품 전시관이다. 지역 우수제품을 선보여 부산 향토기업들의 판매 활로 개척을 돕고, 다양한 문화 행사도 진행한다.

르노삼성은 동백상회에 부산에서 생산돼 전 세계 시장으로 수출되는 트위지를 선보인다. 트위지는 당초 스페인 바야돌리드 르노 공장에서 생산돼왔으나 지난해 10월부터 부산 소재 차체부품 제조업체인 동신모텍이 전 세계 판매 물량을 생산 중이다.

이를 위해 르노삼성은 부산공장 내 생산 부지와 생산 기술 지원 및 부품 공급을 담당하고 부산시는 설비투자와 판매확대를 위한 행정·재정적 지원을 해 제조업체, 협력업체, 지방자치단체 간 상생협력을 이뤄냈다.

이해진 르노삼성 제조본부장은 “이번 트위지 전시는 르노삼성이 부산을 대표하는 기업으로서 부산 지역 경제의 활성화에 기여하고 부산 시민은 물론 부산역을 방문하는 많은 사람들에게 부산공장의 기술력을 널리 알릴 수 있는 기회”라며 “신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인해 자영업자나 중소기업들이 많은 어려움을 겪고 있지만 함께 힘을 모아 위기를 극복해 나갈 수 있기를 바란다”고 말했다.

