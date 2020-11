NH농협은행, 코칭문화 확산 우수기관으로 선정

2018년부터 사내 마케팅코치(MC) 양성

[아시아경제 박선미 기자] NH농협은행은 (사)한국코치협회가 주최하는 제17회 대한민국코칭컨페스티벌에서 ‘2020년 코칭문화 확산 우수기관’에 선정됐다고 9일 밝혔다.

한국코치협회에서는 2013년부터 코칭의 보급과 발전을 통해 인적자원의 잠재력을 향상시키고 코칭문화 확산과 저변확대에 기여한 기업(단체)을 선정해 코칭문화 확산 우수기관상을 매년 수여하고 있다.

NH농협은행은 2008년부터 영업점 직원들을 대상으로 마케팅역량강화를 위해 자체개발한 마케팅 현장교육 프로그램을 지속적으로 운영해 오고 있다. 2018년부터는 램프(LAMP)라는 이름으로 새롭게 론칭하며 소통, 팀워크, 자신감, 설득 등의 마인드 영역을 강화하는 동시에 코칭과정을 본격적으로 도입해 활발하고 수평적인 조직문화를 만드는 등 NH농협은행 내 코칭문화 확산에 힘쓰고 있다.

농협은행은 전국의 마케팅역량이 출중한 우수직원 중에서 마케팅코치(MC)를 선발하여 운영 중이며, 역량 강화 및 전문코치 자격증 과정 지원을 통해 현재 전문코치 인증자격인 KAC는 43명, 상위등급 KPC는 3명의 직원이 보유하고 있다. 마케팅코치들은 농협은행에서 자체 개발한 마케팅 코칭 프로그램을 활용해 영업점 직원들의 마케팅 마인드 및 역량을 강화함으로써 영업점 마케팅 성과 창출에 기여한다.

농협은행 이창기 마케팅전략부장은 “앞으로도 사내 MC의 코칭 역량강화와 전문코치 육성 확대를 위한 지원을 아끼지 않을 것”이라며 “전문자격과 마케팅 역량을 갖춘 MC를 통해 영업점 수평적 조직문화 정착은 물론 영업점의 마케팅 성과증대로 연계될 수 있도록 더 다양한 자체 프로그램을 개발하고 확대 적용하겠다”고 밝혔다.

