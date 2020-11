성일종 "안철수, 필요하다면 들어와서 재편하라…추미애 찌질한 장관"

[아시아경제 이지은 기자] 성일종 국민의힘 비상대책위원이 '야권 재편'을 외치는 안철수 국민의당 대표에게 "필요하다면 들어와서 재편하라"고 목소리를 높였다. 검찰총장 특활비를 문제삼은 추미애 법무부 장관에 대해서는 "찌질하다"고 말했다.

성 비대위원은 9일 오전 CBS 라디오 '김현정의 뉴스쇼'에서 "'헤쳐모이자' 그러면 그거에 대한 성공 가능성이 있나"며 이같이 말했다.

앞서 안 대표는 야권 재편을 주장하며 신당 창당도 가능하다고 시사했다. 이에 대해 성 비대위원은 "그런 것보다는 더 자기가 원한다고 하면, 또 정말로 산화할 각오가 돼 있다고 한다면 어디든 두려움 없이 뛰쳐들어가서 스스로 개척하는 게 맞다"며 "옛날에 YS가 3당 합당을 했을 때도 아주 소수였지만 그러한 모습을 보면서 국민들께서는 지도력을 평가하는 것"이라고 말했다.

그는 "이런 상황일수록 본인이 과감하게 필요하다면 들어와서 재편하고 또 끌어들이고 키워나가는 모습이 옳다"며 "4차 산업혁명 시대에 변화될 산업의 큰 흐름을 비교적 가장 잘 이해하고 있는 분 중 한 분으로 보는, 정치를 한다고 한다면 소극적으로 할 필요가 없다"고 강조했다.

성 비대위원은 "저희 당이 좋은 점이 뭐가 있냐면 계파가 없다"며 "옛날에는 친박, 비박이 있었지만 지금은 그런 것들이 전혀 없는 당이고, 누구든 와서 정말 새롭게 시작할 수 있는 굉장히 좋은 토양을 갖고 있다"고 말했다.

'안 대표가 국민의힘에 들어가면 불쏘시개가 되고 끝나는 것 아니냐'는 사회자의 지적에는 "그것도 본인의 능력"이라며 "과감한 승부수를 던진다고 한다면 모든 것을 다 던져야 한다"고 말했다.

성 비대위원은 윤석열 검찰총장의 특활비를 문제삼은 추 장관에 대해서는 "참 찌질한 장관"이라며 "총장을 찍어내기 위해서 특활비를 문제삼는다면 본인의 특활비 20억원부터 밝혀라"고 말했다.

그는 "청와대도 (특활비가) 180억원 정도 되는데 그것도 밝혀야 한다"며 "지금 국정원에 사용하는 것은 간첩 수사라든가 여러 가지 기밀사항이 많은데 여기도 수천억원 (특활비) 있다. 그럼 이런 거 다 밝히라고 하라"고 지적했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr