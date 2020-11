카테고리별 톱10 특가…식품, 가전, 여행, 공연 등 24개 카테고리 상품 엄선

[아시아경제 김철현 기자] 위메프는 10일 가장 큰 할인 혜택의 상품을 엄선한 '특가탑10' 행사를 진행한다고 9일 밝혔다. 이번 특가탑10 행사에서는 식품, 가전부터 여행, 공연까지 24개 카테고리에서 만족도와 혜택이 가장 큰 상품 10개씩을 엄선했다.

10일 오전 0시부터 매시 정각 타임딜도 오픈한다. 시간대별 10개 상품을 공개해 하루 동안 총 240개의 타임딜을 만나볼 수 있다. 위메프 관계자는 "고객이 가장 만족할 수 있는 좋은 상품만을 모아 구성했다"며 "모든 카테고리를 아우르는 특가와 매시 열리는 타임딜을 통해 파격적인 쇼핑 혜택을 체감할 수 있을 것"이라고 말했다.

