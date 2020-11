장제원 “안철수의 야권재편론 서둘러야…쇄당정치는 기득권”

"노무현-정몽준 단일화보다 설득력 있는 통합"

[아시아경제 임춘한 기자] 장제원 국민의힘은 의원은 9일 안철수 국민의당 대표의 야권재편론에 대해 “안 대표가 주장한 야권재편론에 대해 깊이 고민해 볼 필요가 있다. 아니 서둘러서 해야 할 일”이라고 밝혔다.

장 의원은 이날 페이스북에서 “국민의힘의 당세만으로 어려운 정국을 돌파하고 다가오는 보궐선거와 대선에서 승리하기 힘들기 때문이다. 당 지지율이 20%대에 고착화되어 버렸다. 새로운 돌파구가 필요하다는 것을 증명하고 있다”며 “야권의 차기 대선후보 선두그룹이 모두 당 밖에 위치하고 있다. 야권 재편의 당위성을 웅변하고 있다”며 이같이 말했다.

장 의원은 “김영삼 대통령은 노태우 대통령과, 노무현 대통령은 정몽준 의원과의 단일화를 통해 정권을 창출했다”며 “국민의당과 함께하는 것은 김영삼 대통령의 3당 통합이나 노무현 대통령의 단일화보다 훨씬 설득력 있는 통합”이라고 강조했다.

장 의원은 “김종인 국민의힘 비대위원장의 쇄당정치는 기득권에 대한 집착이자 부질없는 자존심일 뿐이다. 흥선대원군은 오로지 봉건왕조를 수호하기 위해 쇄국정책에 매달려 조선의 위기를 심화시켰다”며 “김 위원장의 쇄당정치는 야권의 위기를 심화시켜 민주당의 100년 집권을 허용할 수 있다”고 지적했다.

장 의원은 “내년 보궐선거에서 패배하면 차기 정권 창출은 힘들어지고, 대선 3개월 후에 치러질 지방선거와 차기 정부 2년차에 치러지는 총선의 연속적 패배는 쉽게 예측할 수 있다”며 “소름이 돋는다. 위기다. 우리끼리 정치한다고 국민들이 쳐다봐 주시지 않는다. 야권 전체는 모든 기득권을 버리고 오로지 혁신과 통합의 길로 나가야 할 때”라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr