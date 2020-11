[포토] 오승록 노원구청장, 노원구 장애인 생활체육대회 참석

[아시아경제 박종일 기자] 오승록 노원구청장은 8일 오후 1시30분 구청 대강당에서 열린 2020 노원구 장애인 생활체육대회에 참석했다.

장애인 생활체육의 활성화와 장애인복지 향상에 기여하기 위해 개최된 이번 대회는 코로나19 확대 예방을 위해 소규모로 진행됐다.

노원구 장애인체육회 등록 회원 90명이 참가해 1부와 2부로 나누어 진행, 단체 종목은 운영하지 않고 개인참가 종목 한궁, 슐런, 플라잉디스크, 커롤링, 휠체어 이어달리기 등 뉴스포츠 5종목의 경기가 열렸다.

이날 행사에는 오 구청장과 김생환, 봉양순 서울시 의원, 최윤남 노원구의장, 서울시장애인체육회 회장, 노원구장애인체육회 회장 등이 참석한 가운데 국민의례, 개회선언, 축사, 본경기대회 순으로 진행됐다.

오승록 노원구청장은 ”2013년부터 매년 개최해왔던 장애인체육대회가 올해는 코로나 여파로 소규모로 진행돼 아쉬움이 있다”며 “앞으로도 장애인 생활체육 활성화를 위해 많은 관심 부탁드린다” 고 말했다.

