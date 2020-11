중국, 한국발 승객에 11일부터 핵산검사 두 차례 요구

[아시아경제 기하영 기자]중국 보건 당국이 한국발 승객도 항공편 탑승 전 핵산 검사를 두 차례 받도록 방역 수준을 끌어올렸다.

8일 한국 주재 중국대사관에 따르면 중국 당국은 오는 11일 0시(한국시간)부터 모든 중국 및 외국 국적 탑승객에 대해 탑승 전 두 차례 신종코로나바이러스감염증(코로나19) 핵산 검사(PCR) 음성 증명서를 요구한다고 밝혔다.

이에 따라 한국발 승객 전원은 탑승 전 48시간 이내에 2개의 지정 의료기관에서 3시간 이상 간격으로 핵산 검사를 받아야 한다.검사 결과가 음성으로 나오면 일괄된 양식의 시험 결과서를 항공사에 제시해야만 항공기에 탑승할 수 있다. 시간 관계상 2차 결과서를 발급받을 수 없는 경우 2차 검사 병원 영수증과 검사 결과 문자 메시지를 항공사에 제시하면 탑승이 가능하다.

한국발 임시 항공편이나 전세기 승객의 경우 탑승 전 72시간 내 2개의 지정 의료기관에서 한 차례씩 검사를 진행하되 2차 검사는 탑승 전 36시간 내 진행해야만 탑승이 가능하다.

한국에서 출발해 제3국을 환승하는 승객도 한국발 중국행 직항 승객과 마찬가지로 동일한 조건을 충족해야 한다. 또 주한 중국대사관·총영사관에서 발급받은 HS건강QR코드나 건강상태성명서를 제출해야 항공편에 탑승할 수 있다.

앞서 중국 당국은 지난 4일 영국, 필리핀, 벨기에 등 코로나19 상황이 악화한 국가들에 대해 외국인 입국 금지령을 내렸다. 지난 5일에도 인도, 프랑스, 러시아, 방글라데시, 에티오피아, 이탈리아, 나이지리아, 우크라이나 등 8개국을 외국인 입국 금지 대상국으로 추가 지정했다.

금지 대상은 중국 국적자가 아닌 외국인에 한하며, 유효한 비자나 거류증을 소지한 외국인의 입국도 금지됐다. 다만 외교나 공무 비자 등 특수한 경우에는 이 조치에 영향을 받지 않는다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr