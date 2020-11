경총 "바이든 당선인, 글로벌 경제회복 구심점 역할 기대"

[아시아경제 우수연 기자]한국경영자총협회는 조 바이든 미국 대통령 당선인에게 축하의 메시지를 전하며 글로벌 경제 회복의 구심점 역할을 해줄 것을 당부했다.

8일 경총은 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 팬데믹으로 전 세계가 경제위기에 처해있는 가운데 글로벌 경제위기 극복과 경제질서 확립을 위해 바이든 당선인의 국제적 리더쉽 발휘가 필요한 때"라며 "주요국과 정책 공조를 강화하며 글로벌 경제회복과 포스트 코로나 시대를 여는 구심점으로서 역할을 다해주기를 기대한다"고 말했다.

이어 경총은 한미 양국의 굳건한 동맹 관계에 대해서도 언급했다. 경총은 "한미 양국은 지금까지 견고하게 지속돼 왔던 동맹 관계를 기반으로 경제·안보 등 모든 분야에서 협력을 확대해 나갈 수 있도록 최선을 다해야 할 것"이라며 "나아가 한반도 및 동북아 지역은 물론 세계 평화·번영을 위해 지속적으로 긴밀한 협력을 해나가야 한다"고 덧붙였다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr