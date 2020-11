CJ오쇼핑, 22일까지 '블랙위크' 진행…명품 반값

가전·명품·패션 등 순차적으로 특가 판매

페레가모 시계 반값, 최대 10% 적립금 지급

[아시아경제 차민영 기자] CJ ENM 오쇼핑부문은 오는 9일부터 22일까지 CJ몰 ‘블랙위크’를 진행한다. 최근 수요가 높은 가전·명품·패션 등 전 카테고리 인기 품목을 순차적으로 특가에 판매하고, 최대 10% 적립금까지 지급한다.

CJ몰은 9~10일에 가전제품을 합리적인 가격에 판매하고, 10%(최대 5만 원) 적립 혜택도 제공한다. 10일에는 최근 집 밥 인구 증가로 활용도가 높은 'SK매직 터치온 플러스 식기세척기'를 100만2800원(기존가 119만 원)에 판매한다. 국내 식기세척기 중 유일하게 상·중·하 날개를 동시 회전시키는 파워 모터 기술이 탑재돼 있다. 12일에는 '퍼실 딥클린 라벤더 2.7Lx4개_퍼실1.8L 본품 세트'를 3만7800원(기존가 4만5900원) 판매한다.

13~15일에는 CJ몰에서 패션·잡화 상품을 특가로 판매하고 10%(최대 10만 원)는 적립금으로 돌려준다. 14일에 '페트레이 구스다운 OLONG 솔리드'를 40만 원 할인된 29만 원에 판매한다. 이탈리아 하이엔드 브랜드 겨울 패딩으로, 100% 유럽산 거위털 충전재와 스칸디나비아 사가 퍼만을 사용했다. 15일에는 '페레가모 골드 다이얼 여성용 가죽 시계'를 판매한다. 기존가에서 무려 90만 원 할인해 49만 원에 판매한다.

CJ오쇼핑 TV 채널에서는 본품과 함께 연관 사은품까지 추가로 제공하는 ‘원더풀하나 더 데이’ 행사를 오는 11일에 진행한다. 오후 12시 35분에 방송하는 '삼성 금거래소 24K 순금 주얼리'를 구매하면 3.75g 목걸이와 1g 짜리 미니 골드바를 추가로 제공한다. 겨울철 방풍·방한에 좋고, 인테리어 효과까지 주는 까사리빙 암막 커튼 풀세트'는 오후 2시 35분에 방송한다. 까사리빙과 CJ오쇼핑이 함께 기획한 암막·쉬폰 커튼, 사은품 포인트 커튼 세트 모두를 17만9900원에 판매한다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr