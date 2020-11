롯데백화점, '미스터트롯' 굿즈 팝업스토어 개최

미스터트롯 서울 콘서트 일정에 맞춰 영등포점, 건대스타시티점서 운영

포토카드, 후드티, 소주잔 등 20종 상품 및 콘서트 응원봉, 슬로건 선보여

[아시아경제 임혜선 기자] 롯데백화점은 8일 트롯 오디션 프로그램 ‘미스터트롯’에 출연한 가수의 굿즈를 판매하는 팝업스토어를 10일부터 22일까지 연다고 밝혔다.

10일부터 15일까지는 영등포점에서 17일부터 22일까지는 건대스타시티점에서 진행된다. 팝업스토어에서는 미스터트롯 톱6 주인공들의 얼굴이 새겨진 포토카드, 머그컵, 소주잔, 향초, 스카프 등 20여 종의 상품을 판매한다. 또한 응원봉과 슬로건도 함께 판매해 올림픽공원 체조경기장에서 열릴 서울 콘서트를 앞두고 관람객과 팬들이 몰릴 것으로 백화점 측은 기대했다.

매장을 방문한 팬들을 위해 팝업스토어 한켠에는 포토존을 구성했다. 또한 구매고객을 대상으로 특별한 혜택도 준비해 5만원 이상 구매 시 서울콘서트 추첨 응모권을, 10만원이상 구매 시 쿠션팩트 또는 포토카드를 선착순으로 한정 수량으로 증정한다.

한편 미스터트롯 굿즈 팝업스토어는 12월에도 지역별 콘서트 일정에 맞춰 대구점, 인천터미널점, 아울렛청주점, 일산점 등에서 순차적으로 진행될 예정이다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr