주한 프랑스대사관에 훼손된 마크롱 사진 붙인 외국인 '구속'

[아시아경제 정동훈 기자] 주한 프랑스 대사관 벽에 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령의 훼손된 사진을 붙인 외국인 남성이 구속됐다.

서울 서대문경찰서는 A(25)씨를 외교 사절에 대한 협박 혐의로 7일 구속했다.

서울서부지법은 이날 오후 구속 전 피의자 심문(영장실질심사) 후 "증거인멸 및 도주 염려가 있다"며 영장을 발부했다.

경찰 등에 따르면 A씨는 공범인 외국인 B씨와 함께 지난 1일 오후 10시 30분께 서대문구에 있는 주한 프랑스 대사관 담벼락에 전단 5장을 붙이고 달아난 혐의를 받는다.

이들이 붙인 전단에는 '우리의 종교를 파괴하지 말라', '우리에게 칼을 들이대는 자, 그 칼에 죽임을 당하리라' 등의 내용이 적혀있었으며 마크롱 대통령의 사진에 빨간 펜으로 X 표시를 한 전단도 발견됐다.

A씨는 지난 4일 지방의 한 도시에서 검거됐으며 B씨도 이틀 뒤 경찰에 붙잡혔다. 경찰은 공범인 B씨의 신병 처리를 검토하고 있다.

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr