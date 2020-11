마크 메도스 미국 백악관 비서실장이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에 감염됐다고 주요 외신들이 6일(현지시간) 보도했다. 앞서 도널드 트럼프 미 대통령도 지난달 초 코로나19 확진 판정을 받은 뒤 나은 바 있다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr