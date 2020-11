아세안 관련 정상회의, 화상으로 12~15일 개최

[아시아경제 이기민 기자] 제37차 동남아시아국가연합(아세안)정상회의 등 아세안 관련 정상회의가 12일부터 15일까지 화상으로 개최된다.

즈엉 호아이 남 베트남 외교부 부대변인은 5일 정례 브리핑에서 이같이 밝혔다.

베트남이 올해 아세안 의장국인 만큼 응우옌 쑤언 푹 베트남 총리가 아세안 관련 정상회의를 주재한다.

해당 기간에는 아세안+3(한중일) 정상회의를 비롯해 한국과 메콩강 유역 5개국(베트남, 태국, 캄보디아, 라오스, 미얀마)이 참여하는 한·메콩 정상회의, 아세안 10개 회원국과 한국, 미국, 중국, 일본 등 18개국이 참여하는 동아시아정상회의(EAS) 등도 열린다.

'이번 미국 대통령 선거 결과가 미국과 베트남 관계에 어떤 영향을 미칠 것으로 보느냐'는 질문에 남 부대변인은 "미국 국내 문제"라며 언급을 삼갔다.

다만 "양국 관계는 지난 25년간 크게 발전했고, 양국이 지역과 세계의 평화, 안정, 협력을 위해 함께 이바지해왔다"면서 "우리는 새 대통령도 이런 과정을 지지할 것으로 믿는다"고 밝혔다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr