BGF리테일, 3분기 매출 1조6828억원…전년 대비 6.3%↑

[아시아경제 이승진 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)과 역대급 장마 악재 속에서도 편의점 CU를 운영하는 BGF리테일이 선방한 실적을 기록했다.

BGF리테일이 올해 3분기 매출액 1조6828억원을 기록해 전년 동기 대비 6.3% 신장했다고 5일 공시했다.

영업이익은 637억원으로 전년 동기 대비 1.7% 하락으며, 영업이익률은 3.8%를 기록했다. 영업이익은 특수 입지에 대한 코로나19 영향과 유례가 없는 긴 장마의 영향을 받아 전년 대비 소폭 하락했다.

당기 순이익은 514억원으로 전년 대비 2.4% 증가했으며, 매출총이익은 2928억원으로 전년 대비 2.9% 신장했다.

BGF리테일 측은 점포 순증 추세 지속되고 있으며, 코로나19 환경 속 일반입지 동일점 성장률이 플러스 전환하며 매출액이 증가했다고 설명했다.

BGF리테일 관계자는 "머천다이징(상품화 계획) 역량 등 점포 체질 개선으로 시장 기대치에는 부합했다"라며 "코로나19 상황이 언제까지 계속될지는 알 수 없으나 지속적으로 점포체질 개선 노력 및 경영 효율화를 계속해 나갈 것"이라고 밝혔다.

