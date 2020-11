신춘문예 당선작을 연극으로, 예술위 '봄 작가, 겨울 무대'

오는 13일부터 대학로예술극장 소극장에서 3개 작품 공연

[아시아경제 박병희 기자] 한국문화예술위원회 아르코·대학로예술극장은 오는 13~29일 대학로예술극장 소극장에서 '봄 작가, 겨울 무대'를 선보인다.

'봄 작가, 겨울 무대'는 신춘문예 희곡분야 등단 후 '신춘문예 단막극전'을 통해 희곡의 무대화를 경험한 신진 작가들에게 새로운 장막 희곡 집필 기회를 제공하는 아르코·대학로예술극장의 기획 프로그램이다. 아르코·대학로예술극장은 '봄 작가, 겨울 무대'를 통해 사계절 동안 작가들의 첫 장막 희곡이 무대공연으로 제작되는 과정을 동행하며 작품의 완성도를 높이고, 나아가 창작극으로 우리 연극계가 활성화 될 수 있는 토대를 마련하고자 노력을 기울이고 있다.

올해 '봄 작가, 겨울 무대'에서 처음으로 선보일 작품은 13~15일 공연할 '프로메테우스의 간'이다. 2020 조선일보 신춘문예 희곡 부문에 '절벽 끝에 선 사람들'로 당선된 김준현 작가와 극작가 겸 연출가로 활발히 활동하고 있는 코너스톤의 이철희 연출이 함께 그리스 신화를 이 시대의 모순 속으로 끌고 와 비틀고 패러디한 재기발랄한 작품이다.

'미국연극/서울합창(20~22일)'은 2020 한국일보 신춘문예 희곡 부문에 '컬럼비아대 기숙사 베란다에서 뛰어내린 동양인 임산부와 현장에서 도주한 동양인 남성에 대한 뉴욕타임즈의 지나치게 짧은 보도기사'로 당선된 이홍도 작가와 주변의 상징과 은유를 찾아 방식에 구애받지 않고 자유롭게 이야기하는 907의 설유진 연출이 함께한 작품이다. 작가의 개인적인 삶과 유희적 자기반영 구조, 과거와 현재와의 만남을 진솔하게 형식화한 독창성이 돋보이는 작품이다.

'여름이 지나갈 때(27~29일)'는 2020 한국극작가협회 신춘문예에 '저 나무 하나'로 당선된 임지수 작가와, 과거 두 번의 '봄 작가, 겨울 무대'에 참여한 프로젝트그룹 빠-다밥의 김한내 연출이 함께 한다. 무심하게 지나가는 늘쩍지근한 여름의 감각과 습도를 느낄 수 있는 작품이다.

'봄 작가, 겨울 무대'의 입장권은 아르코·대학로예술극장 홈페이지와 인터파크에서 예매할 수 있다.

아르코·대학로예술극장은 공연장 방역과 소독, 관객 문진표 작성, 발열 체크, 손 소독제 비치 등 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 예방 및 안전한 관극 환경 조성을 위해 노력하고 있다.

박병희 기자 nut@asiae.co.kr