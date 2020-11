'헬기 사격훈련 중단 어렵다"는 국방부차관에 포항 주민들 "실력 저지"

포항 장기면 수성사격장서 美 아파치헬기 사전협의 없이 사격훈련

현장 찾은 박재민 차관에 이강덕 시장 "국방부, 근본 대책 제시해야"

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 이강덕 포항시장은 4일 오후 미군 아파치헬기 사격으로 불거진 장기면 수성리 수성사격장 문제와 관련, 포항을 찾은 박재민 국방부 차관을 만났으나 서로 간 입장 차이만 확인하고 헤어졌다.

이 시장은 이날 사격장의 폐쇄·이전 주장을 견지했고, 박 차관은 "헬기사격 중단 후 협의는 현실적으로 어렵다"면서 민·관·군 협의체 구성을 통한 문제 해결을 요구했다.

이에 앞서 수성사격장 인근에서 집회를 갖던 주민 300여명은 박 차관이 현장을 찾아 헬기 사격 중단에 대한 현실적 어려움을 토로하자, 단상 마이크 확성기를 끄는 등 강력 항의했다. 이날 간담회에는 해병대 제1사단장, 해병대사령부 부사령관, 미8군 한측 부사령관 및 국방부·군부대 관계자들이 참석했다.

이강덕 시장과 만난 자리에서 박재민 국방부 차관은 "국가안보 및 한미동맹 유지 차원에서 군 사격장은 반드시 필요하지만, 한편으로는 해당 지역 주민들의 피해를 최소화하기 위한 많은 노력이 필요하다"며 "정부 차원에서도 다양한 정책과 피해보상 등 지원에 대해 계속 고민하고 있는 상황"이라고 설명했다.

그러면서 "11월 중순에 예정된 포항 수성사격장의 미군 헬기사격을 중단한 후 협의를 하는 것은 한미동맹과 국가안보 문제로 힘든 실정"이라며 "민·관·군 협의체 구성과 대화의 장을 마련할 수 있도록 협조해주기를 희망한다"고 말했다.

이에 대해 이강덕 시장은 "국방부가 근본적인 대책을 마련한 후 전면에 나서서 문제를 해결해야 한다"며 "60여 년간 군 사격훈련으로 포항시 전역에서 육체적·정신적·물질적 피해는 물론 대규모 투자도 보류하는 등 지역발전에 상당한 차질을 초래하고 있다"고 강조했다.

이 시장은 "지난 2월 사전 협의 없이 강행된 주한미군 아파치 헬기 사격훈련은 그간 참아온 장기면민들의 소외감과 분노를 폭발시키는 계기가 됐다"면서 "국방부는 11월 중순 미군 헬기사격을 중단하고 주민들의 생존권을 보장하는 근본적인 대안을 제시해야 한다"고 맞섰다.

이날 박 차관은 이 시장과 면담에 앞서 포항 수성사격장에서 집회 중인 장기면 주민 300여 명이 있는 자리에서 "국가안보와 한미동맹 유지를 위해 미군 아파치헬기 사격을 중지한 후 협의는 어려우며, 민관군 협의체 구성을 통해 주민들과 해결점을 찾아나가겠다"고 양해를 구했다.

하지만 조현측 반대대책위원장을 비롯한 주민들은 "국방부 입장을 절대 수용할 수 없다"면서 "앞으로 모든 수단과 방법을 동원해 헬기사격을 실력으로 저지하겠다"고 목소리를 높였다.

한편, 포항시 남구 장기면에서는 1965년 수성사격장이 조성된 이후 오랜 세월 각종 군 사격훈련으로 인한 소음과 진동으로 지역민들의 민원이 지속적으로 이어져 왔다. 이런 상황에서 사전협의 없이 실시한 미군의 아파치 헬기사격으로 주민들이 지난 2월부터 현재까지 대규모 집회와 항의를 이어오고 있다.

