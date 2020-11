제주경찰청, 제72주년 과학수사의 날 기념 간담회 개최

[아시아경제 호남취재본부(제주) 황정필 기자] 제주지방경찰청은 4일 과학수사의 날을 맞아 김원준 청장을 비롯해 표창 대상자 2명 및 과학수사 전문수사관 등 15명이 참석한 가운데 제72주년 과학수사의 날 기념 및 간담회를 가졌다고 밝혔다.

제주경찰청은 올 한해 신속한 수사지원 및 범죄현장 접근성 강화를 위해 현장감식, 화재감식, 혈흔형태분석 등 전문분야별 수사지원을 활성화하고, 과학수사 증거물을 중시하는 공판중심주의 사법환경에 맞춰 다양한 인적, 물적 인프라를 구축해 나가고 있다

또한 올해는 범죄현장에 남겨진 유류물 및 보이지 않는 미세증거를 통해 증거자료를 확보 수사자료로 제공하는 한편, 국민공감치안 실현을 위해 국민의 눈높이에 맞는 찾아가는 과학수사 체험 프로그램을 운영, 고교생을 대상으로 직업체험을 운영하기도 했다.

김 청장은 이날 제72주년 과학수사의 날을 맞아 과학수사 업무에 유공이 있는 2명에 대한 표창을 수여했다. 그는 내년부터는 과학수사 검시조사관 인력 증원 등에도 지원을 강화하기로 약속했다.

