트위터, 트럼프 '선거 훔친다' 트윗 제재…"선거절차 오해 불러"

트럼프 "투표시간 종료 후 표 던질 수 없어"…성명 발표 예고

[아시아경제 정현진 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 민주당을 향해 '선거를 훔치려한다'고 적은 트윗을 트위터가 제재했다.

트럼프 대통령은 이날 자신의 트위터를 통해 "우리는 크게 이기고 있다"면서 "그들이 선거를 빼앗아가려고 시도하고 있다. 우리는 절대 그렇게 하도록 내버려두지 않을 것"이라고 적었다. 또 투표 시간이 종료된 뒤 표를 던져선 안 된다고 덧붙이기도 했다.

이 글에 대해 트위터는 '이 트윗에 공개된 일부 또는 모든 내용이 선거 또는 다른 공적 절차에 참여하는 방법에 대한 오해를 일으킬 수 있다'며 가리는 방식으로 제재 처리했다.

트럼프 대통령은 이 트윗 외에도 '나는 오늘 밤 입장을 발표할 것이다. 큰 승리!'라고 적은 올렸는데 이는 트위터의 제재를 받진 않았다.

