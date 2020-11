김상범 엔카닷컴 대표, '2020 외국기업의 날' 대통령 표창 수상

[아시아경제 우수연 기자]중고차 거래 플랫폼 엔카닷컴의 김상범 대표가 3일 서울 파르나스 호텔에서 열린 산업통상자원부 주최 '2020 외국기업의 날' 기념식에서 대통령 표창을 수상했다.

'2020 외국기업의 날' 행사는 외국인 투자유치를 통해 고용창출 등 우리 경제에 기여한 외국인 투자기업 및 투자 유치 유관 기관을 격려하고 관련 유공자를 포상하기 위해 개최됐다.

김 대표는 외국인 투자 기업 부문에서 국가 경제 또는 지역 경제, 사회 발전에 기여한 공적이 뚜렷한 기업의 대표로 인정 받아 대통령 표창을 수상했다.

이번 행사에는 글로벌 CEO, 방한 투자가, 외국인 투자기업 대표 및 임직원, 주한외교사절, 외국상공회의소, 시·도 관계 공무원, 경제자유 구역청 등 유관기관 관계자 500여명이 참석했다.

김 대표는 "국내 소비자의 자동차 생활을 혁신하기 위한 노력으로 연간 약 100만대의 중고차 차량이 등록되고 온라인과 모바일 방문자 수가 매일 75만명을 넘어서는 국내 최대 규모의 자동차 거래 플랫폼이 될 수 있었다"며 "이번 수상을 계기로 국가경제와 사회발전에 기여하는 모범적인 기업으로 지속적인 성장을 이룰 수 있도록 더욱 노력하겠다"고 말했다.

엔카닷컴은 빅데이터를 기반으로 자동차 및 중고차 시장 분석 및 소비자 동향을 파악해 전달하고 있으며 온라인 기술을 통해 소비자의 자동차 생활을 혁신하는데 기여하고 있다. 이를 위해 엔카진단, 엔카보증, 엔카홈서비스, 엔카 비교견적 등의 다양한 소비자 중심 서비스를 제공하고 있다.

