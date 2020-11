안철수 “포스트 코로나 시대 준비 늦어…지금부터라도 시작해야”

“지속 가능한 사회적 거리두기 개발해야”

[아시아경제 임춘한 기자] 안철수 국민의당 대표는 4일 “포스트 코로나시대는 언택트란 키워드를 중심으로 해서 뉴노멀, 지금까지 일상이 아니었던 것들이 일상화되는 그런 세상이 진행될 것”이라며 “4차 산업혁명이 먼 미래가 아니라 바로 그 시점부터 시작되게 앞당겨질 것이다. 포스트 코로나 시대를 준비하는 노력이 늦었다. 지금부터라도 시작해야 되는 시점”이라고 밝혔다.

안 대표는 이날 국회 의원회관에서 열린 '신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 경험과 극복' 정책토론회에서 “내년 말 종식된다면 2022년부터 포스트 코로나 시대가 시작되니 1년 2개월 정도 밖에 준비할 시간이 없다”며 이같이 말했다.

안 대표는 “우리 앞에는 지금까지 고생한 두 배의 기간이 앞으로 남아있다. 우리가 뭘 해야 하는가가 세미나 주제라고 생각하는데 당연히 코로나19를 보다 더 잘 관리하는 것”이라며 “확진자 숫자는 관리 지표로는 아주 좋지 않다. 앞으로 남은 기간 동안에도 대규모 2차 확산이 일어날 가능성이 많은데, 그걸 막기 위해서라도 제대로 된 지표들을 개발해야 한다. 데이터에 근거해서 모든 의사결정들을 할 수 있어야 한다”고 밝혔다.

안 대표는 “지속 가능한 사회적 거리두기 방법을 개발하는 것이 중요하다. 독일 같은 경우 이미 그런 시도들을 하고 있다”며 “큰 오페라 홀 같은 곳에서 자원자들을 모아서 촘촘히 앉게 하고, 2m 간격으로 앉게 하고, 4m 간격으로 앉게 하고, 그런 가운데 유체역학 전문가들이 공기 흐름들을 연구한 후 어떤 형태가 감염을 최소화할 수 있는지 방법을 찾고 국가에서 지속가능한 사회적 거리두기 방법을 권고하는 형태로 진행하고 있다. 우리도 그런 시도들이 아주 시급하다”고 말했다.

안 대표는 우리나라가 지금까지 코로나19에 잘 대처하고 있는 이유로는 ▲높은 시민 ▲의료진의 헌신적 노력 ▲메르스 경험 ▲의료시스템 등을 꼽았다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr