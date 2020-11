[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 4일 새벽 2시55분께 경남 창원시 마산합포구 마산어시장 인근 횟집에서 불이 났다.

이 불은 음식점 바로 옆에 있는 물류센터로 번지면서 음식점과 물류센터 건물을 무두 태우고 2시간 만에 완전히 진화됐다. 인근 3개 음식점 외벽도 일부 그을렸다. 다행히 인명피해는 없었다.

경찰과 소방당국은 횟집 주인 등을 상대로 화재 원인과 피해 규모 등을 조사하고 있다.

