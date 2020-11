[아시아경제 전진영 기자] 일본 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 일일 확진자 수가 사흘 만에 800명대로 늘었다.

현지 공영방송 NHK의 집계에 따르면 3일 오후 8시 30분 일본 전역에서 확인된 신규 확진자 수는 864명이다. 일일 사망자 수는 7명이 늘어 1808명이 됐다.

이에 따라 공항 검사에서 확진된 10만 3412명, 크루즈선 감염 712명 등을 포함한 누적 확진자 수는 10만 4124명으로 늘었다. 일본의 일일 확진자 수는 지난달 31일 877명에서 이달 1일 614명, 2일 489명으로 감소한 바 있다.

이날 지역별 코로나19 신규 확진자는 도쿄도 209명, 오사카부 156명, 아이치현 85명, 홋카이도 71명, 가나가와현 69명, 효고현 52명 순으로 많았다.

