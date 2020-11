고흥군 ‘2020 공직자 친절 청렴 교육’ 개최

군민 행복 위한 행정서비스 구현 앞장

[고흥=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 고흥군은 군민의 행복과 군정발전을 위한 ‘2020 고흥군 공직자 맞춤형 친절·청렴 교육’을 오는 4일부터 13일까지 실시한다고 3일 밝혔다.

이번 교육은 마리안느·마가렛 나눔연수원에 부서장(5급 이상) 40여 명을 시작으로 총 8회에 걸쳐 총 320여 명을 대상으로 진행된다.

최근 진행된 컨설팅 및 직원설문 조사를 통해 집계된 희망 교육을 반영한 교육으로 부서장에서부터 올해 10월에 임용한 새내기까지 △조직문화 형성을 위한 청렴 △역량 강화에 있어서 친절 △민원인과의 감정 공감 △코로나 이후 사회 경제 등 군민 행복과 군정발전을 위해 공직자가 갖춰야 할 기본 소양 및 더 나은 직장생활을 위한 힐링 등과 같은 다양한 주제로 구성됐다.

군 관계자는 “군민들의 공무원에 대한 청렴·친절의 기대치가 과거보다 많이 높아지고, 단순히 금품을 안 받는 등 부정부패를 저지르지 않는 차원을 넘었다”며 “이번 교육을 통해 더 친절하고 더 적극적으로 행정서비스를 구현하는 공직자로 거듭나길 바란다”고 밝혔다.

