[오늘날씨] 매우 춥고 건조한 아침…서울 영하 1도

[아시아경제 김봉주 기자] 4일인 수요일에는 전국 곳곳의 아침 기온이 영하로 내려간다.

오늘 아침 기온은 전날보다 3∼5도 더 내려가며 내륙 대부분 지역이 0도 이하에 머물겠다.

서울은 아침 최저기온이 영하 1도로 올 가을 들어 처음으로 영하권을 기록할 전망이다. 이밖에 다수 지역도 올해 가을 들어 가장 추운 날씨를 보이겠다.

이번 추위는 오늘 아침에 절정을 이룬 뒤 차차 풀리겠지만, 내일도 전국 대부분 지역에서 아침 기온이 5도 이하의 분포를 보이겠다.

지역별 아침 최저 기온은 △서울 영하 1도 △ 대전 0도 △대구 2도 △전주 2도 △광주 5도 △부산 4도 △춘천 영하 5도 △강릉 2도 △제주 11도 △울릉도·독도 6도 등으로 전망됐다.

낮 최고 기온은 △서울 10도 △대전 13도 △대구 13도 △전주 12도 △광주 13도 △부산 15도 △춘천 11도 △강릉 14도 △제주 15도 △울릉도·독도 11도 등이다.

건조특보가 발효된 강원 영동과 경북 북동 산지, 경상 동해안은 대기가 매우 건조하고 바람이 강하게 불겠다.

미세먼지 농도는 원활한 대기확산으로 전 권역이 '좋음'~'보통' 수준일 것으로 보인다.

기상청은 "대부분 지역에서 서리가 내리고 내륙을 중심으로 얼음이 어는 곳이 많으니 가을철 수확 시기에 이른 농작물 재배 지역에서 피해가 없도록 유의해 달라"고 당부했다.

