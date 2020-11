DBC, 제주 스마트시티챌린지 사업 협력체계 구축 MOU 체결

신재생에너지 및 V2G 관련 업무협력 목적 7자간 협약

지난 2일 진행된 제주 스마트시티챌린지 사업 진행을 위한 신재생에너지 및 V2G(Vehicle To Grid) 관련 협력체계 구축 7자간 MOU 체결식 현장. 왼쪽부터 서울대학교 전력연구소 문승일 소장, 제주대학교 스마트그리드인력양성사업단 이개명 단장, 제주국제자유도시개발센터(JDC) 투자사업본부 박철희 본부장, 제주에너지공사 황우현 사장, 대경엔지니어링 허경자 대표이사, 모던텍 김성두 대표이사, 데일리블록체인 조영중 대표.

[아시아경제 장효원 기자] 4차 산업 기술 기반 ICT 솔루션 전문기업 데일리블록체인 데일리블록체인 139050 | 코스닥 증권정보 현재가 1,225 전일대비 110 등락률 -8.24% 거래량 14,222,233 전일가 1,335 2020.11.03 14:09 장중(20분지연) 관련기사 【전문가추천】 내일 (4일) '급상승' 시작할 테마 'TOP3' 정부의 적극지원! 대기업과 공동개발, 국내 유일업체!“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close (이하 DBC)이 제주 스마트시티챌린지 사업에 본격 착수한다.

DBC는 제주 스마트시티챌린지 사업 진행을 위한 신재생에너지 및 V2G(Vehicle To Grid) 관련 협력체계 구축을 목적으로 7자간 업무협약(MOU) 체결식에 참석했다고 3일 밝혔다.

제주 신재생에너지 홍보관에서 진행된 이번 MOU는 ▲서울대학교 전력연구소 ▲제주대학교 스마트그리드인력양성 사업단 ▲제주 국제자유도시 개발 센터(JDC) ▲제주에너지공사를 비롯해 민간 컨소시엄 주관사인 DBC 외 2개 기업까지 총 7개의 기관 및 기업이 참여했다.

이번에 체결된 협약서에 따르면 7개 기관 및 기업은 제주 특별자치도에서 추진하고 있는 ‘2020 제주 스마트시티 챌린지 사업’ 추진을 목적으로 ‘제주 CFI 2030 구현 및 지속 가능한 상생발전’을 우선적으로 도모하게 된다. 참여 기관들은 특히 사업내용 중에서도 신재생 에너지 활용 및 V2G 차량 운용 모델 실증에 집중해 간다는 방침이다.

사용자 중심의 통합 플랫폼 ‘e3DA’를 개발 중인 DBC의 조영중 대표이사는 “짜임새 있는 기획과 준비 단계를 거쳐 예비사업과정에서 검증된 신재생에너지 기반 V2G, 잉여전력 절감 방안 등 사업모델들은 내년 본 사업 진행 과정에서 조기 상용화를 통해 가시적 성과를 보이고, 사람들이 체감할 수 있도록 할 계획”이라며 “제주도 내 신재생에너지와 e-모빌리티가 연계되는 선진 스마트시티 프로젝트가 성공리에 마무리 될 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 전했다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr