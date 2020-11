[아시아경제 구은모 기자] 동양물산 동양물산 002900 | 코스피 증권정보 현재가 1,660 전일대비 225 등락률 +15.68% 거래량 49,866,230 전일가 1,435 2020.11.03 14:09 장중(20분지연) 관련기사 【전문가추천】 조만간 수직상승 간다! '수소차 관련주' 삼성그룹주 주가상승! 실적까지 터진 ‘이 기업’! 시원하게 드립니다동양물산, 주가 1395원 (-0.71%)… 게시판 '북적' close 기업은 올해 3분기 연결 기준 영업이익이 90억7100만원으로 지난해 같은 기간보다 2042.7% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 3일 공시했다. 같은 기간 매출액은 1839억1100만원으로 34.0% 늘었고, 당기순이익은 49억6700만원으로 345.5% 증가했다.

