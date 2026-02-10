TYM, 주당 240원 현금 배당

TYM TYM 002900 | 코스피 증권정보 현재가 7,480 전일대비 180 등락률 +2.47% 거래량 685,180 전일가 7,300 2026.02.10 13:54 기준 관련기사 [부의승계]TYM②‘해임권고’ 김희용 회장 딸에 매출 밀어주기 지속[부의승계]TYM①마약 집유 중 또 약물운전한 최대주주…후계구도 안갯속[특징주]대동·TYM, 우크라이나에 농기계 공급‥주가↑ 전 종목 시세 보기 close 이 보통주 1주당 240원의 현금 배당을 결정했다고 10일 공시했다.

시가배당률은 3.3%이며 배당금총액은 약 96억원이다. 배당기준일은 오는 27일이다.





박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr



