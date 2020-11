엘앤케이바이오메드, 3분기 영업익 24.5억···'신제품 매출 호조'

[아시아경제 박형수 기자] 척추임플란트 전문기업 엘앤케이바이오 엘앤케이바이오 156100 | 코스닥 증권정보 현재가 10,450 전일대비 150 등락률 -1.42% 거래량 383,805 전일가 10,600 2020.11.03 11:06 장중(20분지연) 관련기사 엘앤케이바이오, 3분기 영업이익 24억… 흑자전환엘앤케이바이오, 척추임플란트 제품 美 FDA 품목허가 취득엘앤케이바이오메드, SAI 나사못에 대한 미국 FDA 승인 close 메드는 올해 3분기 영업이익 24억5000만원을 기록해 지난해 동기 대비 흑자 전환했다고 3일 밝혔다.

매출은 65억8000만원으로 지난해 같은 기간보다 60.88% 늘었다. 당기순이익은 24억2000만원을 기록하며 흑자로 돌아섰다. 신제품 익스팬더블 케이지가 미국 시장에 본격 진입하면서 실적이 좋아졌다.

이어 "올 4분기 이후로도 실적 개선 추세가 계속 이어질 것으로 예상한다"며 "내년 2월말 제2공장을 가동하고 추가로 FDA 승인을 받은 신제품이 출시되면 실적 개선 속도가 빨라질 것"이라고 내다봤다.

기존 접근방식 외의 모든 접근방식에 적용할 수 있는 제품과 경추용 임플란트제품을 개발하는 데 주력하고 있다. 요추에 사용되는 전방접근방식의 높이조절형 케이지와 경추에 사용되는 높이조절형 케이지를 미국 시장에 추가로 선보일 예정이다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr