[아시아경제 구은모 기자] 엘앤케이바이오 엘앤케이바이오 156100 | 코스닥 증권정보 현재가 10,600 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 300,993 전일가 10,600 2020.11.03 09:52 장중(20분지연) 관련기사 엘앤케이바이오, 척추임플란트 제품 美 FDA 품목허가 취득엘앤케이바이오메드, SAI 나사못에 대한 미국 FDA 승인엘앤이바이오, 美 FDA 의료기기 품목허가 추가 취득 close 는 올해 3분기 영업이익이 24억5100만원으로 전년 동기 대비 흑자전환한 것으로 잠정 집계됐다고 3일 공시했다. 같은 기간 매출액은 65억8000만원으로 60.8% 증가했고, 당기순이익은 24억2000만원으로 흑자전환했다.

