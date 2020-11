10월 소상공인 체감경기 반등…"추석 효과, 여전히 기준치 밑돌아"

[아시아경제 김철현 기자] 지난달 소상공인과 전통시장의 체감경기지수(BSI)가 크게 올랐다. 추석 명절 대목과 사회적 거리두기 완화 조치 등이 영향을 미친 것으로 보인다. 하지만 여전히 기준치를 밑돌아 회복을 말하기는 어렵다는 분석이다.

3일 소상공인시장진흥공단에 따르면 10월 소상공인 BSI는 78.0으로 전월보다 23.1포인트 급등했다. 6월(82.6) 이후 넉 달 만에 가장 높은 수준이다. 이는 공단이 지난달 18일부터 22일까지 소상공인 업체 2400곳과 전통시장 1300곳을 대상으로 경기 동향을 조사한 결과다. BSI가 100 이상이면 경기 호전, 100 미만은 악화를 의미한다.

소상공인 BSI는 5월 정부의 긴급재난지원금 효과 등이 반영되면서 88.3까지 올라 연중 최고치를 기록한 바 있다. 이후 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 재확산 등으로 9월까지 계속 하락했다. 소상공인들은 10월 체감경기 개선 이유(복수 응답)로 계절적 요인(23.8%)을 가장 많이 꼽았다. 이어 사회적 거리 두기 완화(20.2%), 전염병이 잠잠해서(13.0%) 등의 순이었다. 업종별로 보면 스포츠 및 오락관련(42.7포인트), 음식점업(33.3포인트), 개인서비스업(32.7포인트) 등의 순으로 모든 업종 전월 대비 상승했다.

지난달 전통시장 BSI는 73.3으로 전월 대비 8.2포인트 올랐다. 소상공인과 마찬가지로 6월(79.2) 이후 넉 달 만의 최고치다. 전통시장들은 경기 호전 이유로 계절적 요인(22.1%)과 사회적 거리두기 완화(17.4%)를 꼽았다. 업종별로 보면 의류·신발 BSI가 76.9로 전월보다 32.4포인트 상승했다. 음식점업(24.1포인트), 가정용품(22.1포인트) 등도 전월 대비 많이 올랐다.

한편 소상공인 11월 전망 경기 BSI는 96.8로, 전월 대비 1.6포인트 상승했으며 전통시장의 11월 전망 경기 BSI도 99.5로 전월 대비 6.2포인트 올랐다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr