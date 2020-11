G마켓·옥션, 삼성 비스포크 '빅스마일데이 에디션' 선보인다

[아시아경제 이승진 기자] 이베이코리아가 오는 12일까지 진행하는 연중 최대 쇼핑 축제 ‘빅스마일데이’에서 한정판 디자인의 ‘비스포크 냉장고’를 단독 판매한다. 삼성전자의 다양한 스테디셀러도 특가에 선보인다.

삼성비스포크 냉장고는 도어 패널의 색상, 재질 등을 선택할 수 있어 소비자의 취향과 주거공간에 어울리는 연출이 가능하다.

이번에 특별 구성된 삼성 비스포크 냉장고는 G마켓과 옥션의 브랜드 컬러를 접목해 제작됐다. G마켓에는 글램딥그린, 글램네이비, 새틴베이지, 글램화이트, 글램올리브 등 그린계열 색상을, 옥션에서는 글램핑크, 글램버건디, 새틴베이지 등 레드계열 컬러로 디자인한 제품을 선보여 고객의 취향에 맞게 선택해 구매할 수 있다.

빅스마일데이 할인쿠폰을 활용하면 양문형 냉장고는 160만원대에, 4도어 김치냉장고는 180만원대에 구매할 수 있다.

삼성전자 브랜드 전용 할인쿠폰도 제공한다. 매일 모든 회원에게 1만원 이상 구매 시 최대 2만원까지 할인 가능한 5% 할인쿠폰을 선보인다. 스마일클럽회원은 최대 3만원까지 할인 가능한 7% 할인쿠폰을 추가로 받을 수 있다. 빅스마일데이 전용 쿠폰과 함께 이용 시 더욱 큰 혜택을 받을 수 있다.

이 외, 빅스마일데이 삼성전자 브랜드관에서는 다양한 스테디셀러를 만나볼 수 있다. 추천 상품으로 ‘12인용 식기세척기’, ‘갤럭시 북S’, ‘삼성 그랑데 건조기 16㎏’, ‘삼성 UHD TV 75인치’ 등이 있다.

문유미 이베이코리아 디지털리빙실 매니저는 “삼성비스포크는 소비자들의 취향에 맞는 맞춤형 가전으로, 역대 빅스마일데이에서도 고객 선호도가 높은 베스트셀러 중 하나였다”며 “고객들의 호응에 부응하기 위해 메가스폰서십을 맺고 다른 곳에서 볼 수 없는 아주 특별한 단독 콜라보 제품을 선보인다”고 말했다.

