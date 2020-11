"바이든, 내일 선거 승리 선언 배제 안해"

바이든 캠프측, 대선 당일 트럼프 당선 선언 가능성 일축

주요 경합주 승리 발판 조기에 승리 선언 가능성 시사

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 조 바이든 미국 민주당 대선 후보 캠프측이 도널드 트럼프 대통령이 3일 밤 승리 선언을 할 수 없을 것이라고 단언하고 오히려 바이든이 승리 선언을 할 가능성을 예상했다.

젠 오말리 딜런 바이든 선대본부장은 2일(현지시간) 선거 당일 상황에 대한 화상 간담회에서 이같이 말했다. 딜런 본부장은 "바이든이 아마도 선거 당일 밤 연설 할 것으로 기대한다"고 말했다.

딜런 본부장은 트럼프 대통령이 대선 당일 선거 승리를 선언할 것이라는 보도에 대해서도 "어떤 각본하에서도 트럼프가 선거 당일에 승리를 선언할 수 없다"고 자신했다.

그는 트럼프 대통령이 선거 당일 현장투표를 바탕으로 승리선언을 하기위해서는 위스콘신주에서 61%, 노스 캐롤라이나에서 62%, 애리조나에서 60%의 득표를 차지해야 한다고 주장했다. 그는 바이든이 미시간, 위스콘신 및 펜실베니아를 확보하며 270명의 선거인단을 확보할 것이라고 예상했다.

딜런 본부장은 향후 예상되는 선거 소송에서도 절대로 밀리지 않겠다는 입장을 분명히 했다. 그는 "트럼프 대통령의 변호사들이 이번 선거 소송에서 승리하는 일은 없을 것"이라고 강조했다.

그는 "우리는 (선거승리를 빼앗기 위한) 어떠한 법적 시도에도 완벽한 준비를 했다. 전혀 걱정하지 않는다. 우리는 투표를 보호할 것"이라고 말했다. 밥 바우어 선대본부 고문도 "유권자에 대한 협박은 불법이며 기소될 것"이라고 경고했다.

리얼클리어폴리틱스 집계에 따르면 대선 하루전 바이든은 주요 경합주에서 트럼프 대통령에 2.7%포인트 앞서고 있다. 이는 2016년 대선 당시 힐러리 클린턴 전 국무부장관과 트럼프 대통령의 격차 1.1%포인트보다 1.6%포인트가 많은 것이다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr