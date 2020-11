김빈우 남편 전용진 "아내, 결혼 후 10kg 쪘다"

"결혼 전 말도 안 되는 몸무게였는데"

[아시아경제 김봉주 기자] 배우 김빈우의 남편 전용진이 아내가 결혼 후 10kg이 쪘다고 밝혔다.

2일 방송된 tvN 예능프로그램 '신박한 정리'에서는 김빈우 전용진 부부의 집이 깔끔하게 변하는 모습이 그려졌다.

방송에서 김빈우와 남편 전용진이 의뢰인으로 등장했고, 먼저 두 사람의 집 안방부터 공개됐다.

안방 발코니는 창고로 변한 모습이었다. 이에 대해 김빈우는 "우리 집에 진짜 많은 게 옷, 신발 두 가지다"라고 말했다.

드레스룸은 옷장과 행거가 설치됐지만 옷 더미로 발 디딜 틈이 없는 모습이었다. 김빈우는 "장비발로 해결이 안 됐다"며 "옷은 언젠간 입겠지라며 나뒀다"고 말했다.

옆에 있던 남편 전용진은 "지금 아내가 결혼하고서 10kg이 쪘다. 결혼 전에는 말도 안 되는 몸무게였는데 그때 입었던 옷들은 정리하는 게 좋지 않을까"라고 말했다.

이에 김빈우는 "또 모른다. 내가 10kg이 빠질 수도 있지 않냐"라고 발끈해 웃음을 자아냈다.

