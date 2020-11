[아시아경제 정동훈 기자] 개그맨 박지선(36)씨가 2일 숨진 채 발견됐다.

서울마포경찰서에 따르면 박씨는 이날 오후 서울 마포구 자택에서 모친과 함께 사망한 상태로 발견됐다. 경찰은 정확한 사망 경위를 조사 중이다.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족ㆍ지인이 있을 경우 자살 예방 핫라인 ☎1577-0199, 희망의 전화 ☎129, 생명의 전화 ☎1588-9191, 청소년 전화 ☎1388 등에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr