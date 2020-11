[아시아경제 박소연 기자] 한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 24,600 전일대비 550 등락률 +2.29% 거래량 226,888 전일가 24,050 2020.11.02 15:30 장마감 관련기사 한화에너지, 美 하와이 주 대규모 태양광·ESS 연계 발전사업 추가 수주[2020국감]"모욕적" "의원도 위증 책임"…피감 장관·기관장도 '발끈'한화, 주가 2만 7000원.. 전일대비 1.69% close 는 ㈜한화의 분산탄 이슈를 해소하고 국제사회의 ESG 기준을 충족하고자 하는 목적으로 주식회사 코리아 디펜스 인더스트리 지분 전량(40만주)을 78억원에 처분하기로 결정했다고 공시했다. 이는 자기자본 대비 0.04%에 해당하는 금액이며, 처분 예정일은 12월31일이다.

박소연 기자 muse@asiae.co.kr