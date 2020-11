이용섭 시장·김영록 전남지사 “웃었다”…행정 통합 합의문 ‘서명’

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 이용섭 광주광역시장과 김영록 전남도지사가 2일 ‘광주·전남 행정통합 논의를 위한 합의문’에 서명했다.

광주시와 전남도에 따르면 이용섭 시장과 김영록 도지사는 이날 김대중컨벤션센터에서 만나 ‘광주전남 행정통합 논의 합의문’에 서명하고 통합 논의는 민간 중심으로 추진하고 행정은 적극 지원한다는 합의문을 발표했다.

이 시장과 김 도지사는 “광주광역시장과 전남도지사는 양 지역의 정치·경제·문화적 역량을 강화하고 지역균형발전을 촉진하기 위해 광주·전남 행정통합 논의가 필요하다는 데 공감한다”면서 “통합 논의는 광주광역시민과 전남도민의 화합과 소통 속에서 이뤄져야 하며, 시·도민의 다양한 의견을 수렴하면서 소수의견이 존중되도록 한다”고 합의문에 밝혔다.

논의 과정은 양 시·도의 미래발전을 위해 모두가 만족하고 윈-윈 할 수 있는 최선의 방안을 도출하는 방식으로 진행되고 소모적인 논쟁으로 흘러가지 않도록 상호 존중과 배려의 자세로 임하겠다고 전했다.

합의문의 구체적인 내용으로는 먼저, 통합 논의는 민간 중심으로 추진하며 행정은 이를 적극 지원한다는 것이다.

도 통합 논의를 위한 1단계는 광주전남연구원이 통합의 내용과 방법, 절차 등 제반사항에 관한 연구용역을 수행하는 것으로 하고, 연구내용에는 경제공동체 구축 등 다양한 방안들의 장·단점을 포함하기로 했다.

통합논의 2단계는 용역기간 1년과 검토·준비 기간 6개월을 거쳐 시·도 통합 공론화위원회를 구성해 진행한다.

양 시·도는 통합단체장의 권한을 강화해 명실상부한 통합과 조정의 리더십을 발휘할 수 있도록 충분한 권한과 재정지원 확보 등 연방제 수준의 지방분권 제도개선이 이뤄지도록 상호 협력하기로 했다.

통합청사 소재지 문제가 통합 논의의 장애가 돼서는 안 된다는데 인식을 같이하고 현재의 시청과 도청은 통합 이후에도 현재의 기능이 유지될 수 있도록 노력하기로 한다.

마지막으로 통합 논의는 국립 의과대학 지역 내 설립 등 두 지역의 주요현안 정책에 영향을 끼치지 않는 범위 내에서 추진한다.

이용섭 광주시장은 “우리는 다시 하나가 된다는 통합의 정신을 바탕으로 상생차원에서 접근하면 여러 현안들도 해결의 실마리를 찾을 수 있을 것”이라며 “광주 전남 통합은 광주뿐만 아니라 전남도민도 행복하고 또 잘 살 수 있는 길이라는 것을 확신한다”고 말했다.

그러면서 “우리의 손에 광전 미래가 달려있다는 시대적 소명의식을 갖고 광주전남의 상생과 동반 성장에 모든 노력을 다하겠다”고 강조했다.

김영록 전남도지사는 “양 시도가 모두가 만족할 수 있는 대안을 찾는데 최선의 노력을 다하겠다. 그러기 위해서는 시도가 중앙에서부터 혜택이 주어져야 한다고 생각을 한다”면서 “연방제 수준 지방분권과 제정 확충이 반드시 이뤄져야한다”고 밝혔다.

이어 “우선 먼저 정부의 지역균형 뉴딜 계획에 맞춰서 양 시도가 함께 할수있는 초강역권 협력 사업을 발굴해서 적극 추진하는 것이 필요하다”면서 “앞으로 광주전남 연구원에서 충분한 연구가 이뤄지고 이를 토대로 자문과 검토를 거쳐서 시도 통합을 위한 생산적인 대안이 제시되기를 기대한다”고 덧붙였다.

