[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 김천시 지난 10월30일 시청에서 치안협의회를 함께 운영하고 있는 김천경찰서와 '범죄없는 도시 조성'을 위한 업무협약을 체결했다고 2일 밝혔다.

김천시는 이번 협약을 통해 CC(폐쇄회로)TV 확대설치, 취약지역 치안인프라 확충, 교통시설물 개선 등 세심하고 과감한 지원을 약속했다. 김천경찰서는 치안유지 인력 및 장비 지원을 강화하고, 치안정보 공유 등 보다 긴밀한 협력체제를 구축키로 했다.

한편, 김천시(시장 김충섭)와 김천경찰서(서장 우지완)는 그 동안의 지역 치안협력사업을 꾸준히 추진해 온 성과를 인정받아 올해 '제5회 대한민국 범죄예방 대상 최우수상'을 수상한 바 있다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr