"XM3 최대 260만원 할인 혜택"…르노삼성, 코세페 특별 프로모션

구입비 지원에 저금리 할부 혜택도

[아시아경제 김지희 기자] 르노삼성자동차가 '2020 코리아 세일 페스타(코세페)'에 동참한다.

르노삼성은 11월 한 달간 신차 구매 고객을 대상으로 코세페 특별 할인을 포함한 다양한 구매 혜택이 담긴 특별 프로모션을 실시한다고 2일 밝혔다. 먼저 XM3 구매 고객에게는 코리아 세일 페스타 기념 최대 200만원의 추가 할인(일부 차종)을 제공한다. 여기에 XM3 TCe 구매 고객은 보증연장(5년·10만㎞) 무상 제공, 30만원 상당의 구입비 지원(옵션, 용품) 또는 60만원 상당의 구입비 지원(옵션, 용품) 혜택 중 하나를 택할 수 있다. GTe 구매 시에는 30만원 상당의 구입비를 지원한다.

또 XM3를 할부로 구매하면 최대 36개월간 3.5% 또는 최대 72개월간 3.9%의 저금리 할부 혜택을 제공한다. 스마트 할부 프로그램(36개월 금리 4.9% 또는 48·60개월 금리 5.5%)도 이용할 수 있다.

더 뉴 SM6를 구매하면 최대 100만원의 추가 할인을 받을 수 있다. LPe 모델 구매 고객에게는 최대 100만원 상당의 구입비를 지원해 총 200만원 상당의 할인 혜택을 받게 된다. 할부 구매 시에도 최대 36개월간 1.9% 또는 최대 72개월간 2.9%의 저금리 혜택을 제공한다. TCe 구매 시에는 최대 50만원 상당의 구입비를 지원하며 할부 구매 시 최대 72개월간 금리 3.5%를 이용할 수 있다.

더 뉴 QM6 구매 고객에게는 최대 60개월까지 무이자가 가능한 MY Way 할부 프로그램을 코리아 세일 페스타 특별 혜택으로 제공한다. 이와 더불어 최대 200만원 상당의 구입비 지원 또는 현금 최대 50만원 지원 혜택 중 하나를 선택할 수 있다.

전기차 구매 고객을 위한 할인 혜택도 마련됐다.르노 조에 구매 시에는 최대 70만원의 코리아 세일 페스타 추가 할인이 제공되며, 공무원·교직원·공공기관 임직원들에게는 50만원의 특별 할인이 추가 지원된다. 할부로 구매하면 최대 60개월 금리 3.5%, 스마트 할부(24개월간 금리 3.9% 또는 36개월간 금리 4.9%), 스마트+ 할부(36개월 금리 4.9%) 프로그램 중 선택해 이용할 수 있다.

전기차 SM3 Z.E.를 현금으로 구매하는 고객에게는 600만원의 파격적인 할인 혜택을 제공한다. 할부 구매 시에는 최대 72개월 무이자 할부에 100만원의 추가 할인도 더해진다. 초소형 전기차 트위지는 현금 구매하면 용품 구입 지원비 최대 70만원 또는 현금 50만원 할인 혜택을 제공한다. 최대 60개월까지 무이자 할부도 가능하다.

