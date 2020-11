[아시아경제 유현석 기자] 초록뱀 초록뱀 047820 | 코스닥 증권정보 현재가 2,185 전일대비 85 등락률 +4.05% 거래량 2,731,578 전일가 2,100 2020.11.02 10:42 장중(20분지연) 관련기사 【화제의테마】 내일 (28일) 급상승 시작하는 '핵심 테마' 4選【전문가추천】 월요일 (19일) '급상승' 예상되는 테마 'TOP3' 초록뱀, 검색 상위 랭킹... 주가 -14.99% close 미디어는 TV조선과 112억원 규모의 TV조선 새 드라마 ‘결혼작사 이혼작곡’ 국내 방영권 공급계약을 체결했다고 2일 공시했다. 계약금액은 전년도 매출액 대비 23% 수준이다.

내년도 1월 첫 방송 예정인 '결혼작사 이혼작곡'은 연기자 성훈, 이태곤, 박주미 등이 출연한다. 특히 5년만에 브라운관에 복귀하는 임성한 작가 집필로 일찌감치 입소문을타고 있다.

드라마 ‘결혼작사 이혼작곡’은 30대, 40대, 50대 세 명의 여주인공을 둘러싼 사랑과 불행을 그린 이야기다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr