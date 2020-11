오늘 분양 시작 '과천 지정타'…가점·추첨 전략은

[아시아경제 김유리 기자] 2일부터 경기 과천ㆍ하남에서 분양가상한제를 적용받는 '로또 아파트'가 잇따라 청약 일정에 돌입한다. 저렴한 분양가 책정으로 시세차익이 최대 10억원에 달할 것으로 예상되면서 특별공급과 1순위 가점제는 물론 추첨제 청약에서도 기록적 경쟁률이 예상되고 있다.

2일 부동산 업계에 따르면 경기 과천시 지식정보타운 내 ▲과천 푸르지오 어울림 라비엔오(S4블록ㆍ679가구) ▲과천 르센토 데시앙(S5블록ㆍ584가구) ▲과천 푸르지오 오르투스(S1블록ㆍ435가구) 3개 블록이 이날 특별공급을 시작으로 청약 일정에 돌입한다. 1순위 청약 역시 3일로 같지만 당첨자 발표일이 서로 달라 중복 청약이 가능하다.

세 단지의 3.3㎡당 평균 분양가는 각각 2376만원, 2373만원, 2403만원으로 결정됐다. 84㎡(전용면적) 기준 분양가는 8억원 선이다. 지난달 인근 원문동 래미안슈르(2899가구)의 84㎡(10층)가 14억3500만원에 거래된 것을 고려하면 6억원이 넘는 시세차익이 예상된다. 지난해 4월 입주한 푸르지오써밋 84㎡가 19억3000만원까지 거래된 것을 들며 이번 청약이 '10억원대 로또청약'이라는 얘기도 나온다.

푸르지오 어울림 라비엔오는 지하 2층~지상 35층 7개동으로 중소형인 84㎡가 388가구며, 99ㆍ105ㆍ120㎡ 등 85㎡ 초과 291가구도 포함돼 있다. 푸르지오 데시앙은 85㎡ 이하가 334가구, 85㎡ 초과 250가구 등 총 584가구로 구성돼 있다. 푸르지오 오르투스는 전체가 85㎡ 이하 중소형으로만 구성돼 있으며 틈새 평형인 74㎡가 316가구, 84㎡가 119가구다.

전량 가점제로 당첨자를 가리는 중소형과 절반을 추첨제로 뽑는 중대형이 다양하게 섞인 만큼 청약자들은 자신의 청약 가점과 자금 사정 등을 고려해 신중한 청약 전략을 짜야 할 필요가 있다는 것이 전문가들의 조언이다. 고가점자들은 당첨자를 모두 가점제로 뽑는 85㎡ 이하 물량을 노려볼 만하다. 특히 과천의 경우 준강남으로 불릴 만큼 수요자들의 선호도가 높은 지역이다. 최근 서울지역 나홀로 단지조차 당첨 커트라인이 60점대 중후반이었던 점을 고려하면 과천 지식정보타운 당첨 가능선은 최소한 이와 비슷한 수준일 것이라는 게 업계의 관측이다.

이 때문에 생애 첫 주택 구입자들은 85㎡ 이하 물량의 15%가 배정되는 생애 최초 특별공급을 노려보는 것도 방법이다. 이 물량은 도시 근로자 월평균 소득 130% 등 자격 요건을 갖춘 예비 청약자들에게 돌아가며, 당첨자 선정은 추첨 방식이다.

저가점자들은 추첨제에 몰릴 것으로 보인다. 85㎡ 초과 중대형 물량의 절반이 대상이다. 푸르지오 어울림 라비엔오 중 291가구, 푸르지오 데시앙 중 250가구가 85㎡ 초과 물량이다. 이들 541가구 가운데 절반인 약 270가구가 추첨으로 당첨자를 가린다. 다만 추첨 물량 내에서도 75%는 무주택자 우선이며, 나머지 25%는 무주택ㆍ1주택이 함께 경쟁하는 방식이어서 1주택 갈아타기 수요는 약 67가구 내에서 무주택자와 경쟁하게 될 것으로 보인다.

3개 단지 모두 계약금 20%, 중도금 60%, 잔금 20%로 진행되며 중도금대출은 9억원 이하 주택형에 기존 주택 담보대출이 없을 시 투기과열지구 주택담보대출비율(LTV)인 40%까지 가능하다. 30%는 과천시 2년 이상 거주자 1순위 당해, 20%는 경기 2년 이상 거주자 1순위 기타, 나머지 50%는 서울ㆍ인천ㆍ경기(2년 미만) 거주자 1순위 기타 순으로 모집한다.

한편 경기 하남 감일동 일대에 공급되는 주상복합 감일 푸르지오 마크베르는 3일 특별공급, 오는 4일 1순위 청약을 진행한다. 84~114㎡ 496가구 규모로 3.3㎡당 평균 분양가는 1636만원이다. 인근 미사강변도시 일대 아파트 84㎡ 시세가 10억원을 훌쩍 넘는 것을 고려하면 이 아파트 역시 절반 수준의 가격이라는 것이 업계의 평가다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr