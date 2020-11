속보[아시아경제 오현길 기자] 정지원 한국거래소 이사장이 차기 손해보험협회장에 내정됐다.

2일 보험업계에 따르면 손해보험협회 회장후보추천위원회(회추위)는 3차 회의를 열고 정 이사장을 단독 후보로 추천했다.

회추위는 지난 2차 회의에서 정 이사장을 비롯해 강영구 메리츠화재 사장, 유관우 전 금융감독원 부원장보, 김성진 전 조달청장 등 4명을 후보자로 선정했으며, 이날 투표를 통해 정 이사장을 최종 후보로 결정했다.

정 내정자는 다음주 회원사 투표를 거쳐 회장에 선임될 예정이다.

1962년생인 정 이사장은 재무부(현 기획재정부)와 재정경제원을 거쳐 금융감독위원회 은행감독과장·감독정책과장, 금융위원회 금융서비스국장·상임위원, 한국증권금융 사장 등을 역임했다. 2017년 11월부터 한국거래소 이사장 직을 맡고 있다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr