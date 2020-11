KT, 똑똑한 사내메신저 KT웍스 출시

[아시아경제 구채은 기자] KT가 메신저와 화상회의를 합친 업무용 메신저 'KT웍스(Works)'를 2일 출시했다. KT웍스는 통신사를 넘어 디지털 플랫폼 기업으로 정체성을 새로 규정한 KT가 B2B(기업간 거래) 시장 공략을 위해 내놓은 첫 상품이다.

KT 관계자는 "커뮤니케이션은 익숙한 메신저 형태로, 업무 공유는 게시물 타임라인 형태로 KT웍스 인터페이스를 구분했다"고 설명했다. 게시물 형태의 타임라인에서 화상회의를 바로 실행하거나 중요한 일정을 불러오는 바로가기 기능을 제공했다. 실시간 소통을 유지하면서도 언제든지 협업이 시작될 수 있도록 한 취지다.

KT웍스의 주요기능은 업무를 5단계 프로세스를 나눠 범주화하고 조직 내 담당자와 일자를 정확하게 지정해 체크해주는 '체계적 워크플로우', 프로젝트에서 채팅 등에 활용하는 '화상회의 연동', 프로젝트 단위로 외부 협력사까지 쉽게 협업에 참여할 수 있는 '초대 기능', 사생활 보호와 실시간 업무 업데이트를 고려한 정교한 '알림 기능' 등이다. 여기에 데이터 암호화, 접속ㆍ열람ㆍ다운로드 제어, 보안 채팅 등 기능으로 메신저 방식 협업툴의 단점이었던 보안성도 강화했다.

KT는 비즈니스 현장에서 쓰이는 디지털 혁신 제품군을 순차적으로 출시할 예정이다. 8월에 출시한 문서중앙화 제품인 KT 세이프탁과 KT웍스 외에도 화상회의 제품인 KT 밋(Meet)을 11월 중 출시하고 연내 클라우드 PC 제품인 다스(DaaS)까지 통합해 기업의 일하는 방식 혁신에 앞장선다는 취지다. 또한 업무 편의성을 극대화 하기 위해 KT AI 기술을 적용해 챗봇, 기가지니 연동, AI 회의록 등을 도입함으로써 서비스를 지속적으로 차별화 할 예정이다.

박윤영 KT 기업부문장(사장)은 "KT 웍스가 기업에게 업무 연속성을 보장하고, 원격근무 생산성을 높이는 DX 경험을 제공할 수 있을 것"이라며 "향후 KT 디지털 웍스는 AI기술과 5G 네트워크를 결합해 업무공간을 디지털화하는 '디지털워크센터' 사업으로 확대할 예정"이라고 밝혔다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr