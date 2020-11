성동구 행당초 앞 통학로 ‘스마트 보도육교’ 설치

‘엘리베이터 IoT 비상벨’ ‘스노우멜팅시스템’ ‘스마트 보안등’ 등 첨단시스템 적용 9일 개통

[아시아경제 박종일 기자] 성동구(구청장 정원오)는 행당초등학교 통학로인 고산자로에 사물인터넷(IoT) 등 스마트 첨단기술을 탑재한 ‘스마트 보도육교’를 설치, 9일 개통한다.

기존 설치한 보도육교는 행당초등학교 학생들 주된 통학로 역할을 했으나 오래된 시설로 지난 2018년4월 안전점검 결과 재난위험시설물 판정을 받아 같은 해 8월 철거했다.

이후 아이들의 안전한 통학 환경조성을 위한 주민들 목소리가 높아지자 구는 보도육교 재설치를 결정, 시비 15억 원을 확보해 올 3월 착공에 들어가 10월 말 설치를 완료했다.

육교에는 교통약자를 배려한 엘리베이터를 설치, 다양한 스마트 기능을 탑재했다. 엘리베이터 내부에는 이상 음원을 감지해 위급 상황을 실시간으로 관제하는 ‘엘리베이터 IoT 비상벨’을 설치, 보도육교 상판 포장면에는 겨울철 미끄럼 방지를 위해 열선을 깔아 자동으로 온도 및 적설을 감지해 융설하는 ‘스노우멜팅시스템’을 마련했다.

또 원격제어로 작동, 고장 여부를 실시간 확인할 수 있는 ‘스마트 보안등’을 계단 및 육교 난간에 42개 전등으로 내장했다.

행당초 학부모 정씨(36)는 “부주의하고 산만한 아이들이 큰 도로를 지나 학교는 다니는 것이 늘 걱정이었는데 육교가 들어선 걸 보니 한결 마음이 편하다”며 “편하게 다닐 수 있는 엘리베이터에 다양한 첨단시설이 설치돼 있다고 하니 앞으로 자주 이용하게 될 것 같다”고 말했다.

정원오 성동구청장은 “스마트 보도 육교 설치로 인해 행당·응봉지역의 보행환경이 크게 좋아질 것으로 전망하고 있다”며 “앞으로도 어린이보호구역의 시설 개선, 보행로 확보, 가로등 조도개선 등 빈틈없는 통학로 정비에 만전을 기하겠다”고 말했다.

