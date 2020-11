동작구 재취업 위한 어르신 취업준비교육

3일·10일 동작구 어르신일자리센터에서 만 60세 이상 구민 30명 대상 고령자 취업직종 알아보기, 이력서 작성법, 기초 노무교육 등 재취업 위한 교육과정 마련

[아시아경제 박종일 기자] 동작구(구청장 이창우)가 올해 처음 3일부터 2회에 걸쳐 ‘재취업을 위한 어르신 취업준비교육’을 진행한다.

교육대상은 만 60세 이상 지역에 거주하는 구직자 30명으로, 회차별 15명 내외다.

구는 동작구 어르신일자리센터(장승배기로 168, 드림타워 7층)에서 ▲1차, 11월3 ~ 5일 ▲2차, 11월10 ~ 12일 오후 2시부터 교육을 무료로 실시한다.

공인노무사, 실버교육전문가, 사회복지사 등 각 분야 전문가가 강사로 나서 ▲1일차, 재취업을 위한 준비자세, 고령자 취업직종 알아보기, 휴대폰을 활용한 취업정보 탐색 ▲2일차, 이력서 작성법, 면접준비법 ▲3일차, 기초 노무교육 등 강의를 진행한다.

신청을 원하는 주민은 신분증 등을 지참해 동작구 어르신일자리센터로 방문하면 된다.

교육종료 후에는 어르신일자리센터에서 상담 및 취업연계를 진행, 만족도 조사를 실시해 추후 사업 추진에 반영할 계획이다.

구는 코로나19 감염병 예방을 위해 교육생 간 거리두기, 좌석별 칸막이 설치, 시간대별 환기·소독, 발열 체크 및 손소독제 비치 등 방역수칙을 철저히 준수해 운영한다.

또, 지난 7월 개관한 동작구 어르신일자리센터는 공동작업장·커뮤니티실 등을 갖춰 ▲어르신 일자리 발굴 및 취업 연계 ▲구직상담·기본소양 교육 ▲직종별 맞춤 훈련 등 어르신들에게 양질의 일자리를 발굴·지원하고 있다.

윤소연 일자리정책과장은 “이번 교육을 통해 어르신들이 최근 급변하는 취업시장에 능동적으로 대처할 수 있도록 지원하겠다”며 “앞으로도 어르신을 위한 최고의 복지인 맞춤형 일자리를 지속적으로 발굴하는데 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편, 2015년 전국 최초 자치구 차원에서 출자·설립한 ‘동작구어르신행복주식회사’는 만 73세까지 정년을 보장하며 현재 160여 명의 어르신들이 ▲건물 클리닝 서비스 ▲아이돌봄 산타맘 ▲수공예품 제작·판매 등 다양한 분야에서 근무하고 있다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr